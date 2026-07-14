Espanha e França se enfrentam nesta terça-feira (14) por uma vaga na grande final da Copa do Mundo 2026.
Na escalação, o técnico Luis de la Fuente deverá decidir entre Pedri ou Fabián Ruiz no meio de campo. O jogador do Barcelona foi titular em todas as partidas até as quartas de final, mas foi substituído por Ruiz contra a Bélgica. O meia do PSG fez o primeiro gol dos espanhóis.
A escalação da Espanha deve ter Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal.
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