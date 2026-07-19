Messi comanda a Argentina na busca pelo tetra. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A Argentina enfrenta a Espanha, às 16h deste domingo (19), em Nova Jersey, pela final da Copa do Mundo. Os argentinos, que passaram pela Inglaterra nas semifinais, querem o tetracampeonato mundial.

Em relação ao time, o técnico Lionel Scaloni deve promover a entrada de Montiel na lateral direita, com Molina indo para o banco de reservas. A grande dúvida está no meio-campo. De Paul, Simeone e Lo Celso brigam por uma vaga.

Assim, a escalação da Argentina deve ter Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, De Paul (Simeone ou Lo Celso), Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.