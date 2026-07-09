Copa do Mundo

Tradição x violência
Notícia

A histórica polêmica por trás da comemoração viking da Noruega

Um dos símbolos da Copa do Mundo, remada dos torcedores noruegueses foi marcada por diversas controvérsias no país nórdico antes do Mundial

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Rodrigo Oliveira

De Nova York

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