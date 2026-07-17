Copa do Mundo

19 anos atrás
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A história por trás da foto: como foi o encontro entre Messi e Lamine Yamal em retrato histórico

Jogadores se enfrentam neste domingo na final da Copa do Mundo 

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Valter Junior

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