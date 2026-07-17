A história por trás da foto: como foi o encontro entre Messi e Lamine Yamal em retrato histórico

Torcedor com camisa da Espanha leva cartaz com foto histórica para jogo contra a Inglaterra, em 2024, pela final da Eurocopa: "Abençado pelo maior de todos os tempos". INA FASSBENDER / AFP

O prego que prega calendários também prega peças no destino. Como naquela foto estampada na folhinha de 2008 feita em parceria entre Barcelona e a Unicef. Aquela em que o imberbe Lionel Messi banha o bebê Lamine Yamal, adversários na final da Copa do Mundo, no domingo (19).

Podia ser qualquer criança, tantas outras aparecem entre janeiro e dezembro. Poderia ser qualquer outro jogador. Xavi, Puyol, Iniesta, Ronaldinho, toda a constelação daquele Barcelona estava presente.

O marroquino Mounir Nasraoui e a guinéu-equatoriana Sheila Ebana, pais de Lamine Yamal, se inscreveram em um sorteio promovido pela Unicef para o filho recém-nascido aparecer no calendário publicado em parceria com o jornal Sport. A primeira ação do destino foi sortear o bilhete da família.

A segunda é que, ao acaso, calhou da parceria de Messi ser Lamine Yamal — Lamine Yamal porque é um nome composto. O argentino saiu do vestiário principal do Camp Nou, atravessou o corredor e chegou ao vestiário dos visitantes, onde estava montado o estúdio.

Cabelo na altura dos ombros, Messi se apresentou ao fotógrafo Joan Monfort, responsável pelos ensaios realizados em 2007.

— Messi é muito tímido. Pensei em como fazer a foto. Levei a banheira da minha filha e o pato de borracha. Era uma maneira para os dois atuarem — relatou em 2024, quando a história foi contada pela primeira vez por Nasraoui.

Monfort contou que para Sheila o essencial era não ser um banho de água fria. Ela tinha apenas 16 anos.

— Foi complicado. No começo, ele nem sabia como pegar o bebê — revela o fotógrafo.

Três filhos e a Argentina

Passados 19 anos, Messi embalou três filhos e a Argentina em um título de Copa. Tenta o segundo.

O calendário 2008 não está mais pendurado há tempos, mas ficará para sempre pregado à parede da história do futebol.

Benção

Tirar foto com Messi é uma espécie de benção. Outros jogadores da seleção espanhola, como Cubarsí, Dani Olmo e Gavi, entre outros, posaram quando crianças junto ao craque argentino.