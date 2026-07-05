Copa do Mundo

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A assombração europeia que assusta o Brasil para o duelo contra a Noruega

Seleção não supera uma equipe do Velho Continente em mata-mata de Copa desde a conquista do Penta, em 2002

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Rafael Diverio

Direto de Nova Jersey

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