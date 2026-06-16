Zico defende maior protagonismo de Endrick na Seleção Brasileira: "Decisivo"

Endrick segue treinando em busca de uma chance na Copa. MAURO PIMENTEL / AFP

Mesmo sem ter entrado em campo no empate com Marrocos, Endrick é um dos nomes mais comentados no ambiente da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Entre os que defendem mais oportunidades ao jovem de 19 anos está Zico, meia do Brasil em três Copas do Mundo e maior ídolo do Flamengo.

— Não vejo nenhum jogador ali com a característica e com a personalidade igual para correr atrás de uma dificuldade. Ele (Endrick) tem um retrospecto bom em Seleção, supera isso dentro do campo e é um jogador decisivo — ressaltou Zico em entrevista à ESPN.

Convocado pela primeira vez em novembro de 2023, aos 17 anos, Endrick disputou 17 jogos com a camisa brasileira. Em apenas 488 minutos dentro de campo, ele marcou quatro gols e deu duas assistências.