Zico como rival, Ronaldo ultrapassando Pelé e goleada: relembre como foi o único duelo de Brasil e Japão em Copas

Ronaldo marcou contra o Japão. André Feltes / Agencia RBS

A Seleção Brasileira já sabe quem será o seu adversário na próxima fase da Copa do Mundo: Japão. Será o segundo duelo entre as equipes em Mundiais. A outra vez em que as seleções se enfrentaram foi na terceira rodada da fase de grupos da Copa da Alemanha, há 20 anos.

O Brasil havia vencido a Croácia e a Austrália e estava com a classificação para as oitavas de final confirmada — bastava apenas a definição da liderança, e um empate já servia.

Mas jogar pela ponto único não era algo presente na mentalidade do time do técnico Carlos Alberto Parreira. Desta forma, a Seleção Brasileira goleou os japoneses por 4 a 1 e despachou os orientais para a última colocação do grupo F.

Ronaldinho em ação. André Feltes / Agencia RBS

Um ídolo do outro lado

O jogo, apesar de parecer protocolar, carrega um forte significado para a história do Brasil em Copas do Mundo. A começar pelo líder da casamata adversária.

Se de um lado estava o técnico do tetracampeonato da Seleção Brasileira, o comandante do Japão era nada mais nada menos que Arthur Antunes Coimbra, o Zico.

Juninho Pernambucano marcou. André Feltes / Agencia RBS

Antes da bola rolar, uma cena emblemática marcou os presentes no estádio Westfalenstadion, em Dortmund. O ex-jogador da Seleção Brasileira não se controlou e cantou o hino do Brasil junto da comissão técnica e dos jogadores brasileiros que, naquela situação, por mais estranho que fosse, eram seus adversários.

—Aprendi na escola que devo cantar o hino do meu país toda vez que ele é executado — justificou Zico na época.

Seleção comemorou vitória. André Feltes / Agencia RBS

Virada e Ronaldo ultrapassa Pelé

O Brasil foi a campo com o time montado da seguinte forma: Dida; Cicinho, Lúcio, Juan e Gilberto; Gilberto Silva, Kaká e Juninho Pernambucano; Robinho, Ronaldinho e Ronaldo.

Ainda estavam de fora Cafu, Roberto Carlos, Zé Roberto, Emerson e Adriano Imperador.

Dentro de campo, a Seleção Brasileira foi superior do início ao fim. No entanto, os japoneses colocaram gelo no chope do time de Parreira quando Tamada recebeu o passe do brasileiro naturalizado japonês, Alex Santos, e venceu Dida, abrindo o placar.

Juninho Pernambucano marcou. André Feltes / Agencia RBS

Sem se desesperar, o Brasil mostrou o motivo de, na época, defender o título conquistado em 2002 e virou a partida ao natural com gols de Ronaldo Fenômeno, duas vezes, Juninho Pernambucano e do lateral-esquerdo ex-Grêmio, Gilberto.

Com os dois gols marcados na partida, Ronaldo Fenômeno passou Pelé e se tornou o maior artilheiro brasileiro em Copas.

O atacante marcaria mais um gol contra Gana, na partida pelas oitavas de final, e chegaria aos 15 gols em Copas vestindo a camisa da Seleção, recorde que mantém até hoje.

Artilharia em Copas

Além disso, Ronaldo, terminaria a Copa de 2006 com 14 gols tornando-se, na ocasião, o jogador com mais gols em Mundiais, junto do alemão Gerd Muller. Feito que depois outro alemão, Miroslav Klose (16 gols), e mais recentemente o craque argentino Lionel Messi (18 gols) superaram.

A defesa histórica

Outro fato que engrandece ainda mais o único duelo entre Japão e Brasil em Copas do Mundo refere-se ao recorde que o sistema defensivo de Parreira alcançou.

Com o gol marcado por Tamada, encerrava-se o ciclo que durou 459 minutos do Brasil sem ter a meta ultrapassada pelos atacantes rivais em Copas. Feito este que não foi igualado desde então.

O reencontro

Na próxima segunda-feira (29), às 14h, o Estádio de Houston será palco do reencontro. Os times são diferentes, a comissão técnica da mesma forma e o contexto de eliminatórias equilibra ainda mais o confronto.

A Seleção Brasileira busca repetir a história, enquanto os japoneses querem reescrevê-la.