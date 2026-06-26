Copa do Mundo

Há 20 anos
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Zico como rival, Ronaldo ultrapassando Pelé e goleada: relembre como foi o único duelo de Brasil e Japão em Copas

No Mundial disputado na Alemanha, a Seleção Brasileira de Kaká, Ronaldinho,  Ronaldo e Adriano venceu os japoneses por 4 a 1 pela fase de grupos

Zero Hora

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