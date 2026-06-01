Zagueiro do Inter é convocado para a Copa do Mundo

O zagueiro Félix Torres está entre os 26 convocados do Equador para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Ele e Rochet serão os dois representantes do Inter na disputa do Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México.
O técnico Sebastián Beccacece também convocou o atacante Enner Valencia, que atualmente está no Pachuca, mas já defendeu o Colorado.
Outros atletas que atuam no futebol brasileiro são: Ángelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda, todos do Atlético-MG, e Gonzalo Plata, do Flamengo.
Entre os principais destaques do Equador estão o zagueiro Willian Pacho, campeão da Champions League pelo PSG, e o volante Moisés Caicedo, do Chelsea.
A seleção equatoriana está no Grupo E e vai enfrentar Costa do Marfim, Curaçao e Alemanha na Copa do Mundo.
Veja os convocados
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