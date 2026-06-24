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Zagallo irritado, gols de Falcão e Zico, “bolada” de Branco e gol contra: relembre Brasil x Escócia em Copas

Seleções voltam a se encontrar em Mundiais após 28 anos; Seleção Brasileira nunca perdeu para os europeus na história

Zero Hora

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