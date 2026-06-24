Zagallo irritado, gols de Falcão e Zico, “bolada” de Branco e gol contra: relembre Brasil x Escócia em Copas

Cafu comemora segundo gol do Brasil em 1998. Jurandir Silveira / Agencia RBS

Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h, em Miami. O jogo é válido pela terceira rodada da Copa do Mundo e a Seleção Brasileira visa confirmar a liderança do Grupo C. Para que o objetivo seja alcançado, a vitória do Brasil é inegociável, algo recorrente nas enfrentamentos das equipes em Mundiais.

Este será o quinto confronto em Copas entre os dois países, e o time do técnico Carlo Ancelotti se abraça no histórico positivo brasileiro. Os sul-americanos possuem três vitórias e apenas um empate nas quatro partidas.

A Copa do Mundo de 1998 foi a última edição na qual Escócia e Brasil mediram forças. Na ocasião, as equipes se enfrentaram pelo Grupo A e o time de Mário Zagallo derrotou os escoceses em um apertado 2 a 1.

Desde então, as seleções se enfrentaram apenas uma vez em 2011, em amistoso vencido pela Seleção Brasileira por 2 a 0, com dois gols de Neymar.

Se abrirmos o leque para todos os enfrentamentos, a invencibilidade se mantém. São dez duelos disputados desde 1966, com oito triunfos do Brasil e apenas dois empates.

1974 - empate sem gols

O primeiro jogo entre as duas equipes em Copas do Mundo possui uma relação direta com o enfrentamento de 1998: Zagallo.

O lendário técnico brasileiro foi o comandante da Seleção na Copa do Mundo da Alemanha, em 1974. Em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos, o Brasil ficou no empate em 0 a 0 com a Escócia.

No final do jogo, preocupado com a ineficácia ofensiva, Zagallo criticou o time montado e defendeu uma equipe que priorizasse a defesa.

— O time de 74 não se compara com o de 70, e se os melhores jogadores estão na defesa, então cabe a mim armar um sistema defensivo — afirmou o ex-treinador na época.

1982 - a primeira (e única) goleada

A emblemática equipe de 1982 da Seleção Brasileira foi a responsável por aplicar a única goleada do confronto. Os brasileiros derrotaram os europeus por 4 a 1 na fase de grupos com uma ótima atuação coletiva da equipe de Telê Santana.

Após sair perdendo a partida, Zico empatou de falta. Oscar de cabeça, Éder Aleixo por cobertura e Falcão de fora da área decretaram o solitário placar elástico da história do duelo.

1990 - vitória suada e concussão

Na Copa de 1990, realizada na Itália, Brasil e Escócia voltaram a se enfrentar pela fase de grupos após oito anos. A partida terminou com o gol de Muller na reta final do jogo que decretou a vitória por 1 a 0.

Porém, o que marcou a partida foi uma cobrança de falta do lateral-esquerdo Branco. A bola acertou em cheio o rosto de MacLeod. Zonzo, o camisa 10 da Escócia caiu no gramado e precisou ser atendido pelos médicos. O jogador até tentou retornar ao campo, mas percebeu que não tinha condições e acabou substituído.

O atleta foi direcionado ao hospital e diagnosticado com uma concussão cerebral. Contudo, não foi apresentado sequelas ao ex-jogador que atuou profissionalmente durante seis anos após o ocorrido.

1998 - o último duelo

Encerrando os enfrentamentos em Copas do Mundo, Brasil e Escócia realizaram o embate de estreia do Grupo A em 1998. Atual campeã do torneio, a Seleção Brasileira derrotou os escoceses por 2 a 1. O primeiro gol brasileiro foi marcado por César Sampaio, de cabeça. Collins empatou de pênalti para a Escócia e Tom Boyd, contra, fez o segundo gol do Brasil após jogada de Cafu pelo lado direito.

Desde então, são 28 anos que as equipes não se reencontram em Copas. Portanto, nesta quarta-feira (24), às 19h, os países medirão forças na busca pela definição do grupo C.

Para terminar como líder, o Brasil precisa vencer e, ao mesmo tempo, torcer para um tropeço de Marrocos — que joga no mesmo horário contra o Hait. Em caso de sucesso marroquino, a confirmação do primeiro lugar da chave irá para o saldo de gols, obrigando o time de Ancelotti a repetir o placar de 1982.

Veja todos os jogos entre Brasil x Escócia em Copas do Mundo:

Copa de 1974 (Alemanha): Brasil 0x0 Escócia

Copa de 1982 (Espanha): Brasil 4x1 Escócia

Copa de 1990 (Itália): Brasil 1x0 Escócia

Copa de 1998 (França): Brasil 2x1 Escócia