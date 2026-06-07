Copa do Mundo

Mudança no elenco
Notícia

Wesley é cortado da Seleção e está fora da Copa; saiba quem será o substituto

Lateral sofreu lesão muscular no adutor da coxa esquerda e não poderá disputar o Mundial 

Rodrigo Oliveira

Direto de Cleveland

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Eduardo Gabardo

Direto de Nova Jersey

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