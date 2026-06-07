Wesley é cortado da Seleção e está fora da Copa; saiba quem será o substituto

Wesley sofreu lesão no amistoso contra o Egito, no sábado. Rafael Ribeiro / CBF

O lateral-direito Wesley está fora da Copa do Mundo. Após exame realizado neste domingo (7), o jogador teve constatada lesão muscular no adutor da coxa direita e foi cortado da Seleção Brasileira.

Para o lugar do defensor, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, 26 anos, da Atalanta, que nunca atuou com a camisa do Brasil sob o comando do italiano, embora já tenha sido chamado uma vez.

O meio-campista se apresentará na concentração da Seleção nesta segunda (8) e já deve participar do treino da tarde no CT do New York Red Bull, em Morristown.

Wesley sofreu a lesão ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Egito e foi submetido a ressonância magnética na manhã deste domingo (9) em uma clínica de Nova Jersey, próxima ao QG da Seleção.

Diante do corte e da escolha por um meio-campista, o lateral Danilo e o zagueiro Iban̈ez passam a ser as alternativas do treinador para o flanco direito.

A trajetória de Éderson

Lançado no Cruzeiro em 2018 por Mano Menezes, Éderson foi campeão da Copa do Brasil daquele ano pelo clube mineiro e atuou ainda no Brasil por Corinthians e Fortaleza.

O meio-campista está no futebol italiano desde 2022. Após um semestre no Salernitana, transferiu-se para a Atalanta, onde atua há quatro temporadas, tendo sido campeão da Liga Europa 2023/24.

O volante tem negociação avançada com o Manchester United-ING.

Confira o comunicado oficial da CBF:

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.



