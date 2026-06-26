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Vozinha pode seguir na Copa do Mundo? Veja do que Cabo Verde precisa para se classificar à segunda fase

Seleção cabo-verdiana encara a Arábia Saudita nesta sexta-feira (26), às 21h, pela última rodada da fase de grupos

Zero Hora

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