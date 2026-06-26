Vozinha pode seguir na Copa do Mundo? Veja do que Cabo Verde precisa para se classificar à segunda fase

Goleiro Vozinha se tornou uma marca do Mundial. BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A segunda fase da Copa do Mundo começa a se desenhar. A terceira rodada começou na quarta-feira (24), com os primeiros grupos definindo as classificações aos 16 avos de final. Nesta sexta (26), é a vez do Grupo H entrar em campo. Cabo Verde x Arábia Saudita e Uruguai x Espanha ocorrem simultaneamente, às 21h.

Sensação da chave, a seleção de Cabo Verde tem feito uma campanha histórica em sua primeira participação em Copas. Na estreia, segurou a Espanha, atual campeã europeia e uma das favoritas ao título. O nome do goleiro Vozinha ecoou pelo mundo após parar o ataque espanhol e garantir o primeiro ponto cabo-verdiano no Mundial, em um empate sem gols.

O atleta de 40 anos ganhou a simpatia do público da Copa e até do governo americano, que providenciou a viagem da mãe de Vozinha aos Estados Unidos para ver os jogos do filho. Ela não conseguiu obter o visto para entrar no país devido à taxa de US$ 15 mil que o governo de Donald Trump impôs aos cidadãos de Cabo Verde e de outros países.

Na segunda rodada, mais um empate: 2 a 2 com o Uruguai. A seleção queridinha da Copa 2026 conquistou dois pontos e uma chance real de se classificar ao mata-mata. Cabo Verde está na terceira colocação do Grupo H, com a mesma pontuação da seleção uruguaia, mas uma posição abaixo por ter marcado menos gols.

Diante desse desempenho, não é loucura imaginar que Cabo Verde possa arrancar um ponto ou até uma vitória diante da Arábia Saudita, nesta sexta-feira (26), às 21h, pela última rodada da fase de grupos.

O que Cabo Verde precisa para se classificar

Uma vitória sobre a Arábia Saudita por qualquer placar garante a classificação de Cabo Verde, independentemente do resultado de Uruguai x Espanha. Dependendo do desfecho da outra partida do grupo, a seleção cabo-verdiana pode até terminar na primeira colocação.

Se Cabo Verde empatar, dependerá do resultado de Uruguai x Espanha. Uma derrota dos uruguaios é o melhor cenário. Em caso de empate, o Uruguai precisaria marcar menos gols contra os espanhóis do que os cabo-verdianos diante dos sauditas. É justamente esse critério, o de gols marcados, que faz Cabo Verde aparecer atrás do Uruguai na tabela neste momento.

O empate também pode garantir a Cabo Verde uma vaga entre os melhores terceiros colocados. As definições ocorrem até sábado (27). Se perder, até pode seguir em terceiro, mas teria pontuação muito baixa para conseguir a vaga e seria eliminado.

Situação do Grupo H antes da última rodada

Espanha — 4 pontos; saldo de gols: 4 Uruguai — 2 pontos; saldo de gols: 0 Cabo Verde — 2 pontos; saldo de gols: 0 Arábia Saudita — 1 ponto; saldo de gols: -4