Vozinha, goleiro de Cabo Verde, tem nome em homenagem a ex-jogador da Seleção Brasileira

Vozinha parou a Espanha no primeiro tempo. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Estreante na Copa do Mundo, Cabo Verde conseguiu segurar a Espanha no primeiro tempo. O grande responsável pelo placar sem gols foi o goleiro Vozinha, de 40 anos, que fez boas defesas e é considerado uma lenda do futebol cabo-verdiano.

Josimar José Évora Dias é o nome do atleta, que é o segundo com mais jogos pela seleção de Cabo Verde, com 90. E existe uma ligação de Vozinha com o futebol brasileiro.

O nome escolhido foi dado pelo pai, em homenagem ao lateral Josimar, ex-Botafogo e que disputou a Copa de 1986 pelo Brasil.

O apelido Vozinha

Já o apelido tem origem na infância. Quando atuava na ilha de São Vicente, ele não morava com os pais e sempre buscava abrigo com a avó na época. Esse fato gerou o apelido dado pelos companheiros.

Profissionalmente, o goleiro passou a adotar o apelido quando foi jogar na Angola e havia um outro companheiro de equipe chamado Josimar. Desde então, "Vozinha" esteve estampado no seu uniforme.

Atualmente, o goleiro de Cabo Verde atua na segunda divisão portuguesa. Vozinha defende o Deportivo de Chaves.