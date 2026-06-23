Voo atrasa, e Seleção revê planos para véspera de jogo contra Escócia 

O mau tempo atrasou o voo da Seleção entre Nova Jersey e a Flórida. Foram mais de duas horas de espera pela autorização da partida do avião, que só saiu às 16h45min. Com isso, a delegação chegará após o horário previsto.

Inicialmente, o avião deveria sair de Newark às 14h, chegando em Fort Lauderdale por volta de 16h50min.

Agora, a chegada está prevista para 19h40min no horário local (20h40min do Brasil).

As entrevistas de Carlo Ancelotti e Matheus Cunha ainda estão mantidas, mas podem ser canceladas caso haja novos atrasos.

Escócia e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.