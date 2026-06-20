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Volta iminente de Neymar motiva grupo da Seleção na Copa: "É um líder e faz a diferença"

Técnico Carlo Ancelotti confirma que atacante do Santos estará à disposição para o jogo contra a Escócia, na quarta (24), em Miami

Rodrigo Oliveira

Da Filadélfia

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