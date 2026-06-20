Volta iminente de Neymar motiva grupo da Seleção na Copa: "É um líder e faz a diferença"

Jogador já vem treinando com bola. Nelson Terme / CBF

A volta de Neymar à Seleção no jogo contra a Escócia, na quarta (24), já anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti, animou o grupo da Seleção Brasileira.

Recuperado clinicamente de uma lesão muscular na panturrilha direita, o atacante do Santos está na fase final da transição física e ficará no banco contra os escoceses, em Miami.

— Fiquei sabendo que ele fez um bom treino hoje (sexta) e está melhorando cada vez mais. Se Deus quiser, ele poderá ajudar a gente no próximo jogo, porque realmente é um jogador que pode trazer uma qualidade muito grande pro nosso time — declarou o capitão Marquinhos.

O zagueiro, que é uma das principais referências do elenco brasileiro, ressaltou ainda a liderança de Neymar no grupo e a sua capacidade de decidir jogos, mesmo em poucos minutos, algo que anima o grupo.

— O Neymar é um líder muito presente no vestiário, e e a gente fica muito feliz se ele estiver bem com a gente, participando dos treinos e dos jogos. Com certeza é um jogador que pode fazer a diferença pra gente e vai ser uma motivação a mais para todos — completou.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta (19), Ancelotti deixou claro que Neymar estará à disposição contra os escoceses.

— O Neymar vai treinar individualmente amanhã (sábado) e, depois, na segunda (22), estará integrado ao grupo. Ele vai estar preparado para o jogo contra a Escócia — esclareceu o treinador.

Planejamento

O planejamento é que o camisa 10 do Brasil inicie no banco e entre no segundo tempo, a depender das circunstâncias da partida, que será vital para as pretensões da Seleção de se classificar em primeiro lugar do Grupo C.

Neymar não atua pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura de ligamento cruzado no joelho, que o deixaria 11 meses afastado dos gramados.