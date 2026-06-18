Volante do Canadá sofre lesão grave em partida contra o Catar

Suspeita é de que Koné tenha quebrado a perna. Foto por EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A primeira lesão grave da Copa do Mundo de 2026 aconteceu nesta quinta-feira (18), durante a partida entre Canadá e Catar em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B.

Quando o placar já marcava 3 a 0 para os anfitriões, Madibo, da equipe catari, deu uma entrada forte no volante Koné, um dos destaques da seleção canadense até então no Mundial. A suspeita é de que ele tenha fraturado a perna esquerda.

O lance parecia normal. Madibo tentou tirar a bola de Koné duas vezes e, em ambas, o camisa 8 do Canadá estava com o pé esquerdo no chão.

Em um primeiro momento, o meia do Catar recebeu cartão amarelo do árbitro Cristián Garay. No entanto, antes mesmo do VAR agir, Garay expulsou Madibo.

Koné precisou deixar o gramado de maca, mas saiu abanando para a torcida que gritava o seu nome nas arquibancadas. O jogador recebeu um abraço de Jesse Marsch, técnico canadense.