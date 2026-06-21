Vitória de favoritos e primeiro ponto do menor país na Copa: como foi o 10º dia do Mundial

Alemanha garantiu vaga na segunda fase com vitória sobre a Costa do Marfim. Cole Burston / AFP

A Copa do Mundo chegou ao 10º dia neste sábado (20). E reservou, mais uma vez, boas histórias. As favoritas venceram, e o menor país a disputar uma Copa conquistou seu primeiro ponto.

A Alemanha sofreu, mas venceu a Costa do Marfim de virada. Já a Holanda atropelou a Suécia, com grande atuação de Cody Gakpo.

E o Japão goleou a Tunísia, que acabou eliminada do torneio. Enquanto isso, Curaçao segurou o Equador para conquistar seu primeiro ponto em uma Copa. Veja os destaques do 10º dia de Mundial.

Holanda confirma favoritismo

Laranja Mecânica se aproxima de classificação. Foto por RONALDO SCHEMIDT / / AFP

A Holanda confirmou o favoritismo mostrando força. Em um dos jogos teoricamente mais equilibrados da segunda rodada, a Laranja Mecânica atropelou: fez 5 a 1 na Suécia, com boa atuação do atacante do Liverpool, Gakpo, e ficou perto da vaga na próxima fase.

Alemanha sofre, mas avança

Undav decidiu classificação para a Alemanha. Cole Burston / AFP

A Alemanha sofreu, mas confirmou vaga na fase de mata-mata da Copa do Mundo. Saiu atrás, mas contou com um amuleto para conquistar a virada. Undav saiu do banco, marcou duas vezes e decidiu a virada da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Os africanos vão brigar por vaga na próxima fase na última rodada.

Primeiro ponto de Curaçao

Curaçao somou seu primeiro ponto em Copas do Mundo. JUAN MABROMATA / AFP

O jogo das 21h reservou emoções divididas. Se por um lado o sentimento de Equador foi de decepção por mais um resultado ruim, para Curaçao esteve reservada uma grande história. O 0 a 0 garantiu o primeiro ponto para o país de 160 mil habitantes, o menor a pontuar na história de uma Copa do Mundo.

Jogo 1000 na história da Copas

Japão venceu o segundo duelo pelo Grupo F. JULIO CESAR AGUILAR / AFP

A madrugada deste domingo (21) reservou um capítulo especial para a história das Copas. Tunísia e Japão protagonizaram a milésima partida do torneio. Com amplo domínio em campo, a seleção japonesa fez valer o favoritismo, goleou por 4 a 0 e decretou a eliminação antecipada dos tunisianos, que não têm mais chances de avançar ao mata-mata.