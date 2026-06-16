Capitão Mehdi Taremi (segundo da esquerda para a direita) precisou lidar com problemas no aeroporto. Divulgação / @ffirimedia

A agência de notícias oficial iraniana Irna informou nesta terça-feira (16) que o capitão da seleção Mehdi Taremi e um membro da comissão técnica tiveram dificuldades no aeroporto de Los Angeles para voltar a Tijuana, no México, local da concentração da equipe. A delegação retornava do empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia na estreia na Copa do Mundo, na segunda (15).

A Irna também assinalou que o visto americano do atacante Mehdi Torabi expirou após sua chegada aos Estados Unidos.

Embora o restante dos jogadores da equipe tenham recebido, antes da competição, "vistos que lhes permitiam entrar e sair dos Estados Unidos em várias ocasiões, o de Torabi só era válido para uma única entrada", disse a agência.

"Após a viagem da seleção a Los Angeles para o jogo contra a Nova Zelândia e a conclusão dessa partida, o visto de Torabi expirou", escreveu a Irna.

A Federação "iniciou os trâmites para obter um novo visto para que ele possa acompanhar a seleção nacional em suas próximas partidas", acrescentou.

Por ora, nem os Estados Unidos nem a Fifa se pronunciaram a respeito.

O Irã espera que Torabi possa disputar a partida contra a Bélgica, prevista para domingo (21), novamente em Los Angeles, no segundo jogo pelo grupo G.

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Tensão desde antes da Copa

A delegação iraniana já havia enfrentado vários contratempos relacionados aos vistos americanos, quando 15 membros da delegação não tiveram este documento aprovado.

A "Team Melli", como é conhecida a seleção do Irã, planejava inicialmente estabelecer sua base em Tucson, no Arizona, mas acabou mudando de planos devido ao contexto geopolítico da guerra com os Estados Unidos e Israel para se instalar no México, em Tijuana.