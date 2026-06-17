Virginia para a Filadélfia e dá recado sobre a Seleção: "Vini Jr. está ótimo"

Era mais uma festa de brasileiros em um ponto turístico da Copa do Mundo quando ela apareceu. De peruca verde, caminhava em alta velocidade em direção ao pagode meio atravessado dos torcedores no Reading Market, no centro da Filadélfia. Andava tão rápido que câmeras, seguranças e demais participantes da caravana mal conseguiam acompanhar. Então alguém gritou:

— É a Virginia!

Foi como essa moda da Copa do Mundo de chutar a bola para fora depois do apito inicial e todo mundo correr para a lateral. A influenciadora de 56 milhões de seguidores (e subindo) atraiu as atenções e logo começou a disputa por selfies e recados para alguém "que está no Brasil e é seu fã".

Virginia gravava um quadro para o Domingão, da TV Globo. A seu lado, o amigo inseparável e colega de tela Lucas Guedes. Comeram o tradicional Philly Stakecheese, um sanduíche de carne e queijo (óbvio) e condimentos.

Com o amigo inseparável e colega de tela, Lucas Guedes. Rafael Diverio / Agencia RBS

No caminho, ela falou a Zero Hora. Primeiro, disse estar otimista:

— Se Deus quiser, o hexa vem!

— Está tudo bem com o Vini?

(Nota da redação: caso alguém esteja completamente fora das redes sociais, do noticiário e das celebridades, Virginia e Vini Jr. já namoraram, separaram e reataram várias vezes. Até o momento desta publicação, porém, não confirmaram a retomada do relacionamento.)

— Tudo ótimo. Ele está jogando muito, né?

A terceira pergunta era sobre a possível parceria dele com Neymar, que está quase recuperado da lesão na panturrilha que o afastou dos campos há mais de um mês.

Mas essa ficou sem resposta. Ela foi abordada por uma pessoa pedindo um recado para a Valentina, de Belém.