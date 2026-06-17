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Virginia para a Filadélfia e dá recado sobre a Seleção: "Vini Jr. está ótimo"

Durante uma gravação para o "Domingão", influenciadora foi abordada por brasileiros que acompanhavam o Mundial na cidade americana

Rafael Diverio

Da Filadélfia

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