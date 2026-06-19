Virginia Fonseca chega para jogo entre Brasil e Haiti e arrisca palpite

Horas antes da partida entre Brasil e Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19) a influenciadora Virginia Fonseca roubou a cena nos arredores do Estádio da Filadélfia. Empolgada com o duelo, ela arriscou o placar e reconheceu um velho "amigo" antes de entrar no estádio.
Trajada de verde e amarelo, Virginia caminhava com pressa em direção à entrada do Lincoln Financial Field, quando foi abordada pela reportagem da Rádio Gaúcha.
Virginia arriscou um palpite para Brasil x Haiti e um dos autores dos gols.
— Hoje é 3 a 1 para a Seleção — palpitou ela.
— Quem vai marcar os gols? — questionou a reportagem.
— Vini Jr. — disse.
Pedido por Endrick
Virginia disse estar esperançosa com o desempenho da Seleção Brasileira para o decorrer da Copa do Mundo e pediu Endrick no time.
— A gente vai ser hexa. E eu acho que o Endrick tem que jogar, tem que entrar — afirmou.
Reencontro
Pouco antes de entrar no estádio, quando se despedia dos repórteres, Virginia reconheceu o repórter de GZH Rafael Diverio. O comunicador conversou com Virginia na última quarta-feira (17), no Reading Market, no centro da Filadélfia.
— Eu vi você lá no Mercadão, lembro de você.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.