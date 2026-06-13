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Virada e polêmicas de arbitragem: relembre como foi a estreia da Seleção na Copa de 2002 

Primeiro jogo do Brasil terminou 2 a 1 contra a Turquia, partida que abriu  o caminho para o pentacampeonato 

Zero Hora

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