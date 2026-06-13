Virada e polêmicas de arbitragem: relembre como foi a estreia da Seleção na Copa de 2002 

Ronaldo empatou a partida, marcada por polêmicas de arbitragem. Mauro Vieira / Agencia RBS

Na última vez em que a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo, a estreia foi com vitória. De virada, o Brasil venceu a Turquia por 2 a 1, no dia 3 de junho de 2002, em Ulsan, na Coreia do Sul.

A vitória foi longe de ser tranquila. No fim do primeiro tempo, Hasan Sas recebeu cruzamento e, de primeira, fuzilou de canhota para abrir o placar para a Turquia.

Na volta do intervalo, logo aos 5 minutos, foi a vez de Ronaldo marcar após receber cruzamento. Ele se jogou na direção da bola para vencer a zaga turca e anotar o primeiro de seus oito gols naquela Copa do Mundo.

Polêmicas

As polêmicas apareceram no fim do jogo. Com o confronto empatado em 1 a 1, aos 40 minutos do segundo tempo, Luizão foi puxado pela camisa. Apesar de o lance ter ocorrido fora da área, o árbitro assinalou pênalti (convertido por Rivaldo) e ainda expulsou o turco Alpay Ozalan.

Rivaldo seguiu como protagonista. Na tentativa de valorizar o resultado, fez "cera" antes de cobrar um escanteio, nos acréscimos. Hakan Unsal atirou a bola na direção do brasileiro, que simulou uma agressão no rosto, o que não houve. O juiz também expulsou o turco. Depois, Rivaldo foi multado pela simulação.

Mais tarde, na semifinal, a Turquia voltaria a aparecer no caminho do Brasil. Dessa vez, vitória por 1 a 0, com o famoso gol de bico de Ronaldo. A classificação abriu caminho para a vaga na decisão, e o pentacampeonato sacramentado contra a Alemanha, com dois gols do artilheiro.

Estreia em 2026

Desta vez, a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. A partida, que abre o Grupo C, acontece neste sábado (13), às 19h, em Nova Jersey. Às 22h, Haiti x Escócia, em Boston, fecham a primeira rodada da chave.