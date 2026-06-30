Virada brasileira, disputa de pênaltis e comemoração emocionante: veja o que rolou no 19º dia de Copa do Mundo

LARS BARON / GETTY IMAGES,AFP

A segunda-feira (29) teve emoção do início ao fim. Começou com Brasil em campo, passou por zebra sul-americana e terminou com uma bela imagem de apoio entre companheiros de seleção. Veja o que rolou de mais legal no 19º dia de Copa do Mundo.

De virada é mais gostoso

Casimiro falhou no gol do Japão e marcou o empate do Brasil. Paul Elis / AFP

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo! Não foi fácil: a Seleção saiu atrás no placar contra o Japão e, depois do empate, escapou da prorrogação nos minutos finais.

Da virada, fica a redenção de Casemiro. O volante correu atrás de Sano por metade do campo mas não conseguiu impedir o japonês de bater livre no gol. Mas, se as pernas falharam no primeiro tempo, a cabeça funcionou depois. Foi dela que saiu o gol que recolocou o Brasil no jogo e deu início à classificação.

Na marca da cal

Goleiro Gill, do Paraguai, pegou dois pênaltis. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Damas y caballeros, es de mi agrado informarles que hay definicion por penales! Nada melhor do que uma disputa de pênaltis quando não é com o nosso time — e foi isso que Alemanha e Paraguai ofereceram no segundo jogo do dia. O confronto inaugurou a prorrogação e as penalidades na segunda fase da Copa do Mundo, depois das equipes ficarem no empate 1 a 1 no tempo normal e manterem o placar nos 30 minutos adicionais.

SAIBA COMO FOI O JOGO Paraguai resiste, vence Alemanha nos pênaltis e está nas oitavas da Copa

Força, Gakpo

No confronto entre Holanda e Marrocos, não teve como não se emocionar com a comemoração de Gakpo ao marcar o gol que deixou a Laranja Mecânica à frente do placar. O atacante anunciou, no final de semana, que perdeu o filho que estava esperando com a modelo Noa van der Bij.

Ao balançar as redes, Gakpo imediatamente se ajoelhou no gramado e pôs as mãos na cabeça. Todos os jogadores da Holanda, incluindo os que estavam no banco, se juntaram ao companheiro na comemoração. Ao levantar, apontou para o céu com os olhos marejados.

Nos acréscimos finais, Diop empatou e levou a partida para a prorrogação. Na disputa de pênaltis, o Marrocos levou a melhor e ficou com a vaga. Mas a imagem emocionante de Gakpo em prantos e sendo consolado pelos colegas ficará sempre marcada na memória da partida.