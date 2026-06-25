Vini Jr. revela promessa de Ancelotti por gol cabeça: "Falou que era impossível"

Camisa 7 marcou em todos os jogos do Brasil na Copa 2026. CHANDAN KHANNA / AFP

Ele brilhou de novo. Vini Jr. marcou duas vezes na goleada sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O camisa 7 balançou as redes nos três jogos do Brasil no Mundial, e chegou a quatro gols.

E ele provou que consegue fazer de qualquer jeito. No finalzinho do primeiro tempo, Bruno Guimarães mandou um cruzamento na medida para Vini empurrar de cabeça para o fundo do gol.

Após a partida, o atacante revelou que o gol foi uma resposta a uma provocação do técnico Carlo Ancelotti:

— Eu não estou preocupado com os números, e sim de fazer o meu trabalho o melhor possível para ajudar a Seleção. Fico muito feliz com os gols. Hoje teve até um de cabeça, que eu tinha prometido para o míster que eu faria. Ele falou que era "meio que impossível" e que ele me pagaria um presente, então eu vou esperar — contou, sorridente.

Vini Jr, marcou gol de cabeça com cruzamento de Bruno Guimarães. CHANDAN KHANNA / AFP

Agora, ao Brasil avança à próxima fase na condição de primeiro colocado do Grupo C. A Seleção aguarda a definição do adversário, que ocorrerá na quinta-feira (25), com a última rodada do Grupo F. Holanda, Japão e Suécia estão no páreo.

—A gente não tem que escolher. É Copa do Mundo, é sempre muito difícil. Quem vier, a gente tem que estar preparado, porque vai ser um grande jogo — afirmou Vini.