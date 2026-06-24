Vini Jr. marca nos três primeiros jogos do Brasil na Copa e repete feito de campeões mundiais; veja quem são os outros

Vini Jr. vai às redes contra a Escócia. CHANDAN KHANNA / AFP

Com os gols marcados contra a Escócia, Vini Jr. igualou o feito de outros quatro campeões mundiais. Além do atacante do Real Madrid, Jairzinho (1970), Romário (1994) e Ronaldo e Rivaldo (2002) também marcaram nos três primeiros jogos do Brasil durante uma edição de Mundial.

Mas será que a coincidência pode se tornar um presságio? Isso porque nunca um jogador chegou ao feito sem se tornar, depois, campeão do mundo.

Rivaldo foi além. Marcou nos cinco primeiros jogos da Copa. Já o artilheiro do Mundial de 2002 foi Ronaldo, com oito gols.

E o único brasileiro a marcar em todos os jogos da Seleção em uma Copa é Jairzinho. Na Copa de 1970, fez sete gols na campanha do tricampeonato.