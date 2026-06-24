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Vini Jr. marca nos três primeiros jogos do Brasil na Copa e repete feito de campeões mundiais; veja quem são os outros

Camisa 7 da Seleção igualou marca de Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo 

Zero Hora

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