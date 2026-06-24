Vini Jr. ganha estátua de cera em tamanho real em museu de Gramado

A peça segue fielmente as proporções do atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid. Ana Júlia Griguol / Agencia RBS

O atacante Vini Jr. passou a integrar o acervo do Dreamland Museu de Cera, em Gramado. O espaço inaugurou nesta quarta-feira (24) uma estátua em tamanho real do jogador, criada para reproduzir com precisão as características físicas do atleta.

A peça segue fielmente as proporções do atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, incluindo altura de 1m76cm e medidas corporais detalhadas, o que reforça a proposta de realismo da atração. Instalada logo na entrada do museu, a escultura foi pensada para estimular a interação do público, especialmente em um período marcado pela expectativa em torno da Copa do Mundo.

A produção ocorreu em duas etapas e envolveu equipes de diferentes países. A cabeça da estátua foi confeccionada em um ateliê especializado em Londres, enquanto o restante do corpo foi finalizado na Serra Gaúcha. Todo o processo levou alguns meses até a conclusão.

A decisão de homenagear o jogador levou em conta tanto seu momento de destaque no cenário internacional quanto a opinião dos visitantes. Uma pesquisa realizada pelo museu indicou o camisa 7 da Seleção como um dos nomes mais pedidos pelo público.