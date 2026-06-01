Vini Jr. festeja goleada do Brasil e presença de Neymar na Copa: "É o nosso ídolo"

Vinícius Júnior marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá. DELMIRO JUNIOR / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Seleção Brasileira se despediu da torcida em grande estilo antes de viajar para os Estados Unidos em busca do hexa na Copa do Mundo. Neste domingo (31), goleou o Panamá por 6 a 2 em amistoso no Maracanã. O atacante Vinícius Júnior, que marcou um dos gols, aprovou a atuação e elogiou a convocação de Neymar.

O jogador do Real Madrid elogiou o planejamento do técnico Carlo Ancelotti — que trocou praticamente todo o time no segundo tempo, dando oportunidade para a maioria dos jogadores.

— O amistoso serviu para a gente chegar o mais preparado possível na Copa do Mundo. Acredito que os dois times que entraram foram muito bem. O que o mister (Carlo Ancelotti) nos pediu, nós conseguimos colocar em prática e ganhar em casa, ganhar no Maracanã. Sempre é muito especial jogar ao lado da nossa torcida, da minha família, e que seja um plus positivo para a Copa do Mundo — disse Vini Jr..

Neymar enaltecido

Vinícius não perdeu a oportunidade de elogiar a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. O jogador do Santos ficou fora da partida por conta de uma lesão na panturrilha direita, mas esteve presente no Maracanã para acompanhar os companheiros e foi requisitado por jogadores do Panamá para tirar fotos.

— O Ney é o nosso ídolo. Todo mundo está muito feliz de poder jogar com ele. É uma geração muito nova, na qual o Neymar foi o maior ídolo de todos eles. Poder compartilhar o dia a dia novamente com ele é sempre bom. Batalhou muito para poder voltar a jogar com a gente. Junto com ele e todo mundo do elenco, vamos fazer uma excelente Copa do Mundo e poder mudar nossa história — concluiu.

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland, em último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 13, contra o Marracos.