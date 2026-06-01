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Vini Jr. festeja goleada do Brasil e presença de Neymar na Copa: "É o nosso ídolo"

Seleção venceu o Panamá por 6 a 2 em último amistoso em território nacional  antes da ida para os Estados Unidos

Zero Hora

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