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Vini Jr. entra na briga pela artilharia da Copa; veja como está a disputa

Atacante brasileiro marca duas vezes contra a Escócia, chega a quatro gols e encosta em Messi na corrida pela Chuteira de Ouro do Mundial

Zero Hora

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