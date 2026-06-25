Vini Jr. entra na briga pela artilharia da Copa; veja como está a disputa

Com dois gols marcados na vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia nesta quarta-feira (24), Vini Jr. ganhou ainda mais protagonismo na Copa e se colocou de vez na briga pela artilharia do torneio. O camisa 7 soma agora quatro gols e divide a vice-liderança da lista de goleadores, encostando em Lionel Messi, que lidera de forma isolada.
O momento do craque do Real Madrid é especial. Além da eficiência nas finalizações, o atacante tem se destacado pelo papel decisivo em jogos importantes, sendo peça-chave no sistema ofensivo do Brasil. Contra os escoceses, mostrou oportunismo e frieza para balançar as redes duas vezes.
No topo da tabela, Lionel Messi segue como referência. O craque argentino contabiliza cinco gols e, até aqui, sustenta a liderança da artilharia com atuações consistentes. No entanto, a diferença para outros craques diminuiu, e o cenário promete uma disputa acirrada nos próximos jogos.
Logo atrás do argentino, três jogadores aparecem com quatro gols: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Erling Haaland. A lista de artilheiros ainda conta com nomes que vêm surpreendendo na competição.
Com três gols, aparecem Saibari (Marrocos), Undav (Alemanha), Jonathan David (Canadá), Manzambi (Suíça) e Matheus Cunha, que também reforça a presença brasileira entre os principais goleadores. Além deles, outros jogadores somam dois gols e correm por fora na disputa.
Confira a artilharia da Copa 2026:
- Messi - Argentina (5)
- Vini Jr. - Brasil (4)
- Mbappé - França (4)
- Haaland - Noruega (4)
- Saibari - Marrocos (3)
- Undav - Alemanha (3)
- Jonathan David - Canadá (3)
- Manzambi - Suíça (3)
- Matheus Cunha - Brasil (3)
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