"Vini afasta fantasmas": como o empate do Brasil na estreia na Copa repercutiu pelo Mundo

Vini Jr. marcou o gol brasileiro na estreia. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, teve ampla repercussão na mídia internacional. O resultado fez com que veículos de imprensa de diversos países avaliassem o desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti em sua estreia na Copa do Mundo 2026.

Na Espanha, jornais como Marca, AS e Mundo Deportivo ressaltaram a atuação e o gol de Vini Jr., enquanto o português A Bola adotou um tom mais crítico em relação aos 90 minutos apresentados pelo Brasil.

Integrante do Grupo C, a Seleção Brasileira volta a campo somente na próxima sexta-feira (19), quando enfrenta o Haiti, às 21h30min, na Filadélfia. Em seguida, encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, uma quarta-feira.

Confira a repercussão:

Repercussão no Mundo Deportivo Reprodução/Mundo Deportivo

Repercussão no The Guardian. Reprodução/The Guardian

Repercussão no Marca. Reprodução/Marca

Repercussão no Olé. Reprodução/Olé

Repercussão no AS. Reprodução/AS

Repercussão na Gazzetta dello Sport. Reprodução/Gazzetta dello sport