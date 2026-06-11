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Treino e o que mais?
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Videogame, truco e simulador de Fórmula 1: o que os jogadores da Seleção fazem nos turnos de folga

Com atividades concentradas na parte da manhã, atletas ficam o restante do dia concentrados no hotel e realizam atividades de integração entre si

Rodrigo Oliveira

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