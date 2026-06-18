VÍDEO: qual seleção mais empolgou na primeira rodada da Copa do Mundo? Colunistas de Zero Hora opinam

Chegou ao fim a primeira rodada da Copa do Mundo. Depois de uma semana que teve grandes atuações de craques do futebol mundial, fracassos de favoritas, goleadas e histórias emocionantes, as seleções se preparam para o próximo passo rumo à classificação aos mata-matas.

Com a amostra inicial, já é possível ter uma ideia do que cada equipe reserva para esta Copa do Mundo. Por isso, perguntamos para os colunistas de Zero Hora, que estão acompanhando o Mundial direto dos Estados Unidos, qual seleção mais empolgou até agora. Confira as respostas no vídeo acima.

Diogo Olivier

Os EUA surpreenderam pelo futebol intenso contra o Paraguai, e a Noruega apresentou armas contra o Iraque. A Argentina luziu com Messi. Mas nada se compara a França nessa largada. O quarteto Doué, Dembélé, Mbappé e Olise é mágico. E ainda tem Cherki para entrar. Fui ao MetLife ver França x Senegal. Saí com a sensação de que a França joga como quer. Quando os quatro começam a ser mexer em diagonais, sai da frente.

Leonardo Oliveira

A Argentina, para mim, foi quem jogou o melhor futebol na primeira rodada. É verdade que se trata de um time que está quatro anos mais velho. São dez titulares que estiveram no último Mundial. Mas também se trata de um time que está quatro anos mais entrosado, mais afinado. São mecanizados os movimentos que a Argentina faz em campo. Acrescente-se a isso um Messi que está on fire.

Maurício Saraiva

A França. Menos pelo que jogou para vencer Senegal e mais pelo que sinalizou ser possível jogar com tanto jogador acima da média nas partidas que vêm aí. A seleção francesa está madura para vencer e empolgar.

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