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Viagem e escalação: como será a preparação do Brasil para a segunda fase da Copa do Mundo

Seleção Brasileira retornou para Morristown após a vitória contra a Escócia 

Eduardo Gabardo

De Morristown, Nova Jersey

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