Viagem e escalação: como será a preparação do Brasil para a segunda fase da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira voltará aos treinamentos na sexta-feira (26), no CT do NY Red Bulls, para o técnico Carlo Ancelotti iniciar a preparação do time para o jogo da segunda fase, em Houston, na próxima segunda-feira. O adversário será o Japão, que terminou na segunda colocação do Grupo F.
A delegação brasileira retornou para a sua base, no Hotel The Ridge, em Morristown, logo após a vitória contra a Escócia. No trabalho da sexta-feira (26) Ancelotti já deverá começar a encaminhar a escalação, com a provável manutenção de Rayan no lugar de Raphinha, que segue lesionado.
Escalação
O time para o próximo confronto deverá ser o mesmo que jogou contra a Escócia: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Estádio climatizado
A viagem para Houston ocorrerá no sábado (27). No domingo (28) o treinamento será no estádio do Houston Dynamo. A partida na segunda-feira (29) está marcada para as 12h (14h no Brasil) com previsão de calor de 35º. Mas o Houston Stadium, com capacidade para 72 mil torcedores, é coberto e climatizado, com temperatura interna controlada por ar condicionado.
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