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"Vi a mesma imagem de quando falhei em 2022", explicou Marquinhos sobre o consolo a Gabriel Magalhães

Zagueiro do PSG concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (3) e comentou sobre sua atitude na final da Champions League 

Zero Hora

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