"Verde-amarelo" ainda não empolgou? Como está o clima no comércio de Porto Alegre para o jogo da Seleção Brasileira

Loja tradicional do comércio popular investiu em 10 tipos de produtos. Paulo Rocha / Agência RBS

Termômetro da empolgação com a Copa do Mundo, a venda no comércio do Centro Histórico de Porto Alegre ainda não engrenou por produtos da Seleção Brasileira. A reportagem de GZH circulou pela Rua Voluntários da Pátria — polo de lojas populares — na manhã desta sexta-feira (19), horas antes do jogo entre Brasil e Haiti, e encontrou pouca movimentação.

A expectativa de ver vitrines decoradas e fartura de itens verde-amarelos frustrou. No tradicional Bazar Carioca, fundado em 1950, o estoque para o Mundial só foi reforçado há menos de um mês.

— A gente não acreditava muito que a Copa fosse movimentar as vendas. Mas a procura por bandeiras, cornetas e camisetas disparou na semana passada. Não estávamos muito preparados, e os distribuidores também não — relata o proprietário Ivan Rodrigues.

O estabelecimento investiu em 10 tipos de produtos, mas as vendas seguiam tímidas até o final da manhã.

Para os comerciantes, o movimento depende do desempenho do Brasil em campo. A aposta (e a torcida) é que o time avance no torneio para o lucro crescer.

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— Semana passada o pessoal comprou bastante. Para o jogo de hoje as vendas devem engrenar mais tarde, porque a expectativa é de vitória — projeta o ambulante Paulo Roberto Lima da Silva, que vendia kits de vuvuzela e bandeira por R$ 20 na Voluntários da Pátria.