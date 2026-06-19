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"Verde-amarelo" ainda não empolgou? Como está o clima no comércio de Porto Alegre para o jogo da Seleção Brasileira

Reportagem circulou pelo Centro Histórico e encontrou lojistas e ambulantes que dependem do desempenho do time em campo para aumentar as vendas

Paulo Rocha

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