Veja quais seleções já estão eliminadas da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), na Filadélfia. Com a derrota, os haitianos não têm mais chance de se classificar para a fase de 16 avos de final. É a primeira seleção eliminada da Copa do Mundo.
O Haiti perdeu os dois jogos que disputou até aqui no torneio e ocupa a lanterna do Grupo C, ainda zerado.
Mesmo estando a uma vitória de igualar a pontuação da Escócia — terceira colocada com três —, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, o que cessa por completo as chances de sonhar, pois as duas seleções já se enfrentaram e os europeus venceram o duelo.
O mesmo ocorre com a Turquia, que perdeu para o Paraguai na madrugada deste sábado (20) e também não tem mais chances de se classificar. Na primeira rodada, a seleção turca também perdeu para a Austrália, por 2 a 0.
Seleções eliminadas da Copa do Mundo
- Haiti
- Turquia
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