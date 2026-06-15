Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo

Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1. Ronaldo Schemidt / AFP

O quarto dia de Copa do Mundo contou com quatro partidas neste domingo (15). O destaque ficou pela goleada histórica da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao e o jogão entre Holanda e Japão, que terminou 2 a 2 em um segundo tempo eletrizante.

A Alemanha não tomou conhecimento da seleção de Curaçao e repetiu o placar que realizou sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014. A tetra campeã mundial soube ser efetiva e aproveitou as fragilidades do adversário, aplicando um emblemático 7 a 1 na estreia no Mundial, pelo Grupo E.

No segundo jogo do dia, Japão e Holanda protagonizaram um forte embate pela primeira rodada do Grupo F. Após um apagado primeiro tempo, as equipes voltaram renovadas do intervalo e empataram em 2 a 2, com o gol de empate dos japoneses acontecendo aos 44 minutos. Para muitos, este foi o melhor jogo, até então, da Copa do Mundo.

A Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, pelo Grupo E, com um gol no apagar das luzes do atacante do Manchester United Amad Diallo. O jogo foi marcado por chances desperdiçadas do ex-atacante do Inter Enner Valencia, que parou na trave nas suas conclusões.

Encerrando o dia, a Suécia venceu com facilidade a Tunísia por 5 a 1, pelo Grupo F, e iniciou a trajetória na Copa do Mundo com gols de seus dois principais jogadores: os atacantes Gyokeres e Isak. Os meio-campistas Yasin Ayari, duas vezes, e Mattias Svanberg também balançaram as redes.

Resultados dos jogos deste domingo (14)

Alemanha 7 x 1 Curaçao — Grupo E

Holanda 2 x 2 Japão — Grupo F

Costa do Marfim 1 x 0 Equador — Grupo E

Suécia 5 x 1 Tunísia — Grupo F

Jogos desta segunda-feira (15)

13h: Espanha x Cabo Verde— Grupo H

16h: Bélgica x Egito - Grupo G

19h: Arábia Saudita x Uruguai — Grupo H

22h: Irã x Nova Zelândia - Grupo F

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