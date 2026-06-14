Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo

O terceiro dia de Copa do Mundo contou com quatro partidas, entre elas a estreia da Seleção Brasileira. Mais de 80 mil pessoas acompanharam o time de Carlo Ancelotti empatar por 1 a 1 com o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, no sábado (13).
O Brasil começou o duelo atrás no placar. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Ismael Saibari colocou o Marrocos em vantagem. Ainda na etapa inicial, Vini Jr. marcou o gol de empate com os marroquinos pelo Grupo C. Esse foi o segundo jogo de sábado.
Antes, a bola rolou para Catar e Suíça, em Santa Clara, também nos Estados Unidos. Apesar de dominar a partida e abrir o placar com um gol de pênalti de Embolo, a seleção suíça sofreu o empate nos acréscimos. O zagueiro Khoukhi foi o responsável por garantir o 1 a 1. O duelo foi válido pelo Grupo B.
No terceiro jogo do dia, a Escócia venceu o Haiti pelo Grupo C, o mesmo do Brasil, por 1 a 0, em Boston, nos Estados Unidos. O gol da partida foi marcado por John McGinn aos 28 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, os escoceses assumem a liderança da chave. Brasil e Marrocos somam um ponto cada, enquanto o Haiti ocupa a última posição, sem pontuar.
Já na madrugada deste domingo (14), a Austrália venceu a Turquia, por 2 a 0, pelo Grupo D da Copa do Mundo. O jovem atacante Irankunda foi o responsável pelo primeiro gol da partida, enquanto Metcalfe marcou o segundo.
Resultados dos jogos deste sábado (13)
- Catar 1 x 1 Suíça — Grupo B
- Brasil 1 x 1 Marrocos — Grupo C
- Haiti 0 x 1 Escócia — Grupo C
- Austrália 2 x 0 Turquia — Grupo D
Jogos deste domingo (14)
- 14h: Alemanha x Curaçao — Grupo E
- 17h: Holanda x Japão - Grupo F
- 20h: Costa do Marfim x Equador — Grupo E
- 23h: Suécia x Tunísia - Grupo F
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