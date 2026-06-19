Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo (18/06)

Canadá conquistou a primeira vitória em Copas com goleada sobre o Catar. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Foi dada a largada na segunda rodada da Copa do Mundo. Na quinta-feira (18), os grupos A e B voltaram a campo para começar a encaminhar a classificação à próxima fase — à exceção do México, que já garantiu a vaga no mata-mata com vitória sobre a Coreia do Sul por 1 a 0.

República Tcheca e África do Sul, brigando na parte de baixo da tabela do Grupo A, ficaram no 1 a 1. O empate teve gol do tcheco Sadílek e do africano Mokoena.

Pelo Grupo B, a Suíça venceu a Bósnia por 4 a 1. Xhaka, Manzambi, duas vezes, e Vargas marcaram para a seleção europeia. Mahmic descontou.

Mas a maior goleada do dia ficou por conta do Canadá. Os anfitriões atropelaram o Catar e venceram por 6 a 0 em meio à tristeza pela lesão séria sofrida por um de seus principais jogadores. Os gols foram marcados por Jonathan David, três vezes, Saliba, Larin e Manai, contra.

Resultados dos jogos de quinta-feira (18)

República Tcheca 1x1 África do Sul — Grupo A

Suíça 4x1 Bósnia — Grupo B

4x1 Bósnia — Grupo B Canadá 6x0 Catar — Grupo B

6x0 Catar — Grupo B México 1x0 Coreia do Sul — Grupo A

Situação dos grupos

O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Na sequência, vem o saldo de gols.

Grupo A

México — 6 pontos; saldo de gols 3 Coreia do Sul — 3 pontos; saldo de gols 0 República Tcheca — 1 ponto; saldo de gols -1 África do Sul — 1 ponto; saldo de gols -2

Grupo B

Canadá — 4 pontos; saldo de gols 6 Suíça — 4 pontos; saldo de gols 3 Bósnia — 1 ponto; saldo de gols -3 Catar — 1 ponto; saldo de gols -6

Jogos desta sexta-feira (19)

16h: Estados Unidos x Austrália — Grupo D

Estados Unidos x Austrália — Grupo D 19h: Escócia x Marrocos — Grupo C

Escócia x Marrocos — Grupo C 21h30min: Brasil x Haiti — Grupo C

Brasil x Haiti — Grupo C 0h: Turquia x Paraguai — Grupo D

*A partida ocorre à meia-noite de sábado (20)