Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo (18/06)

Foi dada a largada na segunda rodada da Copa do Mundo. Na quinta-feira (18), os grupos A e B voltaram a campo para começar a encaminhar a classificação à próxima fase — à exceção do México, que já garantiu a vaga no mata-mata com vitória sobre a Coreia do Sul por 1 a 0.
República Tcheca e África do Sul, brigando na parte de baixo da tabela do Grupo A, ficaram no 1 a 1. O empate teve gol do tcheco Sadílek e do africano Mokoena.
Pelo Grupo B, a Suíça venceu a Bósnia por 4 a 1. Xhaka, Manzambi, duas vezes, e Vargas marcaram para a seleção europeia. Mahmic descontou.
Mas a maior goleada do dia ficou por conta do Canadá. Os anfitriões atropelaram o Catar e venceram por 6 a 0 em meio à tristeza pela lesão séria sofrida por um de seus principais jogadores. Os gols foram marcados por Jonathan David, três vezes, Saliba, Larin e Manai, contra.
Resultados dos jogos de quinta-feira (18)
- República Tcheca 1x1 África do Sul — Grupo A
- Suíça 4x1 Bósnia — Grupo B
- Canadá 6x0 Catar — Grupo B
- México 1x0 Coreia do Sul — Grupo A
Situação dos grupos
O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Na sequência, vem o saldo de gols.
Grupo A
- México — 6 pontos; saldo de gols 3
- Coreia do Sul — 3 pontos; saldo de gols 0
- República Tcheca — 1 ponto; saldo de gols -1
- África do Sul — 1 ponto; saldo de gols -2
Grupo B
- Canadá — 4 pontos; saldo de gols 6
- Suíça — 4 pontos; saldo de gols 3
- Bósnia — 1 ponto; saldo de gols -3
- Catar — 1 ponto; saldo de gols -6
Jogos desta sexta-feira (19)
- 16h: Estados Unidos x Austrália — Grupo D
- 19h: Escócia x Marrocos — Grupo C
- 21h30min: Brasil x Haiti — Grupo C
- 0h: Turquia x Paraguai — Grupo D
*A partida ocorre à meia-noite de sábado (20)
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