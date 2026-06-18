Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo (17/06)

A quarta-feira (17) marcou o último dia da primeira rodada da Copa do Mundo. Os grupos K e L fizeram suas estreias, com direito a seleções favoritas em campo, craques decepcionando e gol de estreante em Mundiais.
A segunda rodada começa nesta quinta-feira (18), com partidas dos grupos A e B. O Brasil volta a campo na sexta (19), às 21h30min, contra o Haiti.
O dia começou com Portugal de Cristiano Ronaldo e expectativas que não foram alcançadas. A equipe europeia, considerada uma das favoritas, ficou no 1 a 1 com a RD Congo, com gols de João Neves e Wissa.
No fim da tarde, Inglaterra e Croácia fizeram uma das melhores partidas da primeira rodada, que acabou em 4 a 2 para os ingleses, liderados por Harry Kane. O centroavante marcou dois gols, Bellingham e Rashford anotaram os outros. Musa e Baturina descontaram para os croatas.
Depois, um jogo não tão intenso entre Gana e Panamá. O placar se encaminhava para terminar zerado, até que Yirenkyi marcou para os ganeses nos acréscimos finais.
Encerrando a primeira rodada, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1. Muñoz e Luis Díaz anotaram para os sul-americanos, e Fayzullaev descontou. A partida marcou o primeiro jogo e o primeiro gol da seleção uzbeque em Mundiais.
Resultados dos jogos de quarta-feira (17)
- Portugal 1x1 RD Congo — Grupo K
- Uzbequistão 1x3 Colômbia — Grupo K
- Inglaterra 4x2 Croácia — Grupo L
- Gana 1x0 Panamá — Grupo L
Jogos desta quinta-feira (18)
- 13h: República Tcheca x África do Sul — Grupo A
- 16h: Suíça x Bósnia — Grupo B
- 19h: Canadá x Catar — Grupo B
- 22h: México x Coreia do Sul — Grupo A
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