Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo (16/6)

Messi se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais. JUAN MABROMATA / AFP

Na terça-feira (16), os grupos I e J estrearam na Copa do Mundo. O sexto dia de Mundial foi marcado por atuações de luxo de estrelas do futebol mundial.

Abrindo a tarde, a França venceu o Senegal por 3 a 1 com gols de Mbappé, duas vezes, e Barcola. Mbaye descontou para os africanos. Agora, o craque francês está a dois gols de se tornar o maior goleador da história das Copas, ao lado de Klose e Messi.

No retorno da Noruega à Copa do Mundo, a vitória foi liderada por Haaland, que não sentiu o peso de uma estreia em Mundial. O atacante marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque. Östigaard anotou um, e Aymen Hussein marcou um contra e descontou.

No fim da noite, Messi deu os primeiros passos de seu último tango pela seleção argentina. O camisa 10 marcou os três gols da vitória sobre a Argélia e alcançou a marca do alemão Miroslav Klose de maior número de gols da história dos Mundiais — 16.

Já na madrugada desta quarta-feira (17), a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1, em partida válida pelo Grupo J. Schmid abriu o placar para os austríacos no primeiro tempo. Na etapa final, Ali Olwan empatou para a Jordânia e entrou para a história ao marcar o primeiro gol do país em Copas do Mundo. No entanto, a Áustria garantiu a vitória graças a um gol contra de Al-Arab e um pênalti convertido por Arnautović.

Resultados dos jogos de terça-feira (16)

França 3x1 Senegal — Grupo I

3x1 Senegal — Grupo I Iraque 1x4 Noruega — Grupo I

1x4 — Grupo I Argentina 3x0 Argélia — Grupo J

3x0 Argélia — Grupo J Áustria 3x1 Jordânia — Grupo J

Jogos desta quarta-feira (12)

14h: Portugal x RD Congo — Grupo K

Portugal x RD Congo — Grupo K 17h: Inglaterra x Croácia — Grupo L

Inglaterra x Croácia — Grupo L 20h: Gana x Panamá — Grupo L

Gana x Panamá — Grupo L 23h: Uzbequistão x Colômbia — Grupo K