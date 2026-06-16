Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo (15/6)

Goleiro Vitinha, de Cabo Verde, segurou o empate contra a Espanha. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Deu zebra no quinto dia de Copa do Mundo! Na estreia de seleções tradicionais no Mundial, os adversários roubaram a cena. As quatro partidas da segunda-feira (15) acabaram em empate.

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Na sequência, mais um resultado inesperado. O Egito saiu vencendo contra a Bélgica com gol de Ashour, mas sofreu o empate com um gol contra de Hany. A partida, apitada pelo brasileiro Ramon Abatti Abel, acabou em 1 a 1.

Depois, foi a vez de Arábia Saudita e Uruguai empatarem em 1 a 1 pelo Grupo H. Os gols foram marcados por Al-Amri e Maxi Araújo. Com o resultado, as seleções sul-americanas continuam sem vencer na primeira rodada do Mundial.

O dia acabou com o 2 a 2 entre Irã e Nova Zelândia. Just marcou duas vezes para o time da Oceania, enquanto Rezaeian e Mohebi fizeram os gols do país asiático.

Resultados dos jogos desta segunda-feira (15)

Espanha 0 x 0 Cabo Verde — Grupo H

Bélgica 1 x 1 Egito — Grupo G

Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai — Grupo H

Irã 2 x 2 Nova Zelândia — Grupo G

Jogos desta terça-feira (16)

16h: França x Senegal — Grupo I

19h: Iraque x Noruega — Grupo I

22h: Argentina x Argélia — Grupo J

1h: Áustria x Jordânia* — Grupo J

*A partida ocorre no início da madrugada de quarta-feira (16)

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