Veja os resultados dos jogos de ontem da Copa do Mundo (15/6)

Deu zebra no quinto dia de Copa do Mundo! Na estreia de seleções tradicionais no Mundial, os adversários roubaram a cena. As quatro partidas da segunda-feira (15) acabaram em empate.
O dia começou com uma das melhores histórias do Mundial até agora. A estreante seleção de Cabo Verde segurou a Espanha, atual campeã europeia e uma das favoritas ao título, e saiu com um 0 a 0. Aos 40 anos, o goleiro Vozinha fechou o gol cabo-verdiano e garantiu o empate com gosto de vitória.
Na sequência, mais um resultado inesperado. O Egito saiu vencendo contra a Bélgica com gol de Ashour, mas sofreu o empate com um gol contra de Hany. A partida, apitada pelo brasileiro Ramon Abatti Abel, acabou em 1 a 1.
Depois, foi a vez de Arábia Saudita e Uruguai empatarem em 1 a 1 pelo Grupo H. Os gols foram marcados por Al-Amri e Maxi Araújo. Com o resultado, as seleções sul-americanas continuam sem vencer na primeira rodada do Mundial.
O dia acabou com o 2 a 2 entre Irã e Nova Zelândia. Just marcou duas vezes para o time da Oceania, enquanto Rezaeian e Mohebi fizeram os gols do país asiático.
Resultados dos jogos desta segunda-feira (15)
- Espanha 0 x 0 Cabo Verde — Grupo H
- Bélgica 1 x 1 Egito — Grupo G
- Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai — Grupo H
- Irã 2 x 2 Nova Zelândia — Grupo G
Jogos desta terça-feira (16)
- 16h: França x Senegal — Grupo I
- 19h: Iraque x Noruega — Grupo I
- 22h: Argentina x Argélia — Grupo J
- 1h: Áustria x Jordânia* — Grupo J
*A partida ocorre no início da madrugada de quarta-feira (16)
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