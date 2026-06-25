Veja os resultados dos jogos de ontem (24/06) da Copa do Mundo

Foi dada a largada na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A quarta-feira (24) contou com seis jogos, com as seleções dos grupos A, B e C em campo para definir a classificação para os 16 avos de final.
Avançam os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados. Nesta quinta (25), com os jogos do Grupo F, a Seleção irá conhecer seu adversário na próxima fase. Holanda, Japão e Suécia estão no páreo.
O Brasil garantiu a vaga como líder da chave depois de golear a Escócia. Vini Jr., duas vezes, e Matheus Cunha fizeram o 3 a 0. No outro jogo do Grupo C, o Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2 e ficou com o segundo lugar.
No Grupo A, a África do Sul arrancou uma vitória magra da Coreia, enquanto o México goleou a República Tcheca. Os anfitriões confirmaram a liderança e os africanos garantiram o segundo lugar da chave.
Pelo Grupo B, a Suíça venceu o Canadá por 2 a 1. Já a Bósnia superou o Catar por 3 a 1. Suíça e Canadá ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo na chave.
República Tcheca, Catar e Haiti, que foram lanternas de seus grupos, estão eliminados. Escócia e Bósnia têm chances de avançar como melhores terceiros.
Resultados dos jogos de quarta-feira (24)
- Suíça 2x1 Canadá — Grupo B
- Bósnia 3x1 Catar — Grupo B
- Marrocos 4x2 Haiti — Grupo C
- Escócia 0x3 Brasil — Grupo C
- África do Sul 1x0 Coreia do Sul — Grupo A
- República Tcheca 0x3 México — Grupo A
Jogos desta quinta-feira (25)
Grupo E (17h)
- Equador x Alemanha
- Curaçau x Costa do Marfim
Grupo F (20h)
- Tunísia x Holanda
- Japão x Suécia
Grupo D (23h)
- Turquia x Estados Unidos
- Paraguai x Austrália
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