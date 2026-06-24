Veja os resultados dos jogos de ontem (23/06) da Copa do Mundo

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim na terça-feira (23). O dia foi marcado pelo show de um craque, uma classificação e uma eliminação antecipada.
Agora, o Mundial entra em uma semana frenética, com seis jogos por dia para a definição dos classificados à próxima fase. O Brasil já volta a campo nesta quarta (24), contra a Escócia. Os dois melhores de cada grupo, mais os oito melhores terceiro colocados, garantem a vaga
Enfim, Cristiano Ronaldo fez o que se espera dele. O camisa 7 português liderou a vitória sobre o Uzbequistão com dois gols na goleada por 5 a 0. Rafael Leão, Nuno e Nematov, contra, completaram o placar.
Se o dia começou com uma estrela brilhando, o fim da tarde teve um craque apagado. Nem Harry Kane foi capaz de alterar o placar em Inglaterra x Gana, que acabou empatado em 0 a 0.
À noite, o Panamá perdeu para a Croácia por 1 a 0 e está matematicamente eliminado da Copa do Mundo. Budimir marcou o gol da vitória.
Na virada de terça para quarta (24), a Colômbia venceu a RD Congo e garantiu a classificação antecipada. Em um jogo cheio de chances desperdiçadas, Muñoz conseguiu balançar as redes no final do segundo tempo e garantiu a vitória por 1 a 0.
Resultados dos jogos de terça-feira (23)
- Portugal 5x0 Uzbequistão — Grupo K
- Inglaterra 0x0 Gana — Grupo L
- Panamá 0x1 Croácia — Grupo L
- Colômbia 1x0 RD Congo — Grupo K
Situação dos grupos
O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Na sequência, vem o saldo de gols.
Grupo K
- Colômbia — 6 pontos; saldo de gols 3
- Portugal — 4 pontos; saldo de gols 5
- RD Congo — 1 pontos; saldo de gols -1
- Uzbequistão — 0 pontos; saldo de gols -7
Grupo L
- Inglaterra — 4 pontos; saldo de gols 2
- Gana — 4 pontos; saldo de gols 1
- Croácia — 3 pontos; saldo de gols -1
- Panamá — 0 pontos; saldo de gols -2
Jogos desta terça-feira (23)
Grupo B (16h)
- Suíça x Canadá
- Bósnia x Catar
Grupo C (19h)
- Marrocos x Haiti
- Escócia x Brasil
Grupo A (22h)
- África do Sul x Coreia do Sul
- República Tcheca x México
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