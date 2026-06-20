Veja os resultados dos jogos de ontem (19/6) da Copa do Mundo 

Seleção dos Estados Unidos garantiu a vaga na próxima fase. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Enfim, o Brasil teve a primeira vitória na Copa do Mundo. A Seleção goleou o Haiti na noite de sexta-feira (19), com dois gols de Matheus Cunha e um de Vini Jr. Com o resultado, o Brasil assume a liderança do Grupo C e o Haiti está eliminado da Copa do Mundo.

O décimo dia de Copa teve outros três jogos válidos pela segunda rodada. No outro jogo do grupo do Brasil, o Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0, com gol de Saibari.

No Grupo D, os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0, enquanto a Turquia perdeu para o Paraguai, já na madrugada de sábado (20). Os resultados deixam a seleção americana matematicamente garantida na próxima fase. Já os turcos não brigam por mais nada na competição.

Resultados dos jogos de sexta-feira (19)

Estados Unidos 2x0 Austrália — Grupo D

2x0 Austrália — Grupo D Escócia 0x1 Marrocos — Grupo C

— Grupo C Brasil 3x0 Haiti — Grupo C

3x0 Haiti — Grupo C Turquia 0x1 Paraguai — Grupo D

Situação dos grupos

O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Na sequência, vem o saldo de gols.

Grupo C

Brasil — 4 pontos; saldo de gols 3 Marrocos — 4 pontos; saldo de gols 1 Escócia — 3 pontos; saldo de gols 0 Haiti — 0 pontos; saldo de gols -4

Grupo D

Estados Unidos — 6 pontos; saldo de gols 5 Austrália — 3 pontos; saldo de gols 0 Paraguai — 3 pontos; saldo de gols -2 Turquia — 0 pontos; saldo de gols -3

Leia Mais Do que o Brasil precisa para se classificar em primeiro no Grupo C da Copa do Mundo

Jogos desta sexta-feira (19)

14h: Holanda x Suécia — Grupo F

Holanda x Suécia — Grupo F 17h: Alemanha x Costa do Marfim — Grupo E

Alemanha x Costa do Marfim — Grupo E 21h: Equador x Curaçao — Grupo E

Equador x Curaçao — Grupo E 1h: Tunísia x Japão — Grupo F