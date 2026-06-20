Veja os resultados dos jogos de ontem (19/6) da Copa do Mundo 

Enfim, o Brasil teve a primeira vitória na Copa do Mundo. A Seleção goleou o Haiti na noite de sexta-feira (19), com dois gols de Matheus Cunha e um de Vini Jr. Com o resultado, o Brasil assume a liderança do Grupo C e o Haiti está eliminado da Copa do Mundo.
O décimo dia de Copa teve outros três jogos válidos pela segunda rodada. No outro jogo do grupo do Brasil, o Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0, com gol de Saibari.
No Grupo D, os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0, enquanto a Turquia perdeu para o Paraguai, já na madrugada de sábado (20). Os resultados deixam a seleção americana matematicamente garantida na próxima fase. Já os turcos não brigam por mais nada na competição.
Resultados dos jogos de sexta-feira (19)
- Estados Unidos 2x0 Austrália — Grupo D
- Escócia 0x1 Marrocos — Grupo C
- Brasil 3x0 Haiti — Grupo C
- Turquia 0x1 Paraguai — Grupo D
Situação dos grupos
O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Na sequência, vem o saldo de gols.
Grupo C
- Brasil — 4 pontos; saldo de gols 3
- Marrocos — 4 pontos; saldo de gols 1
- Escócia — 3 pontos; saldo de gols 0
- Haiti — 0 pontos; saldo de gols -4
Grupo D
- Estados Unidos — 6 pontos; saldo de gols 5
- Austrália — 3 pontos; saldo de gols 0
- Paraguai — 3 pontos; saldo de gols -2
- Turquia — 0 pontos; saldo de gols -3
Jogos desta sexta-feira (19)
- 14h: Holanda x Suécia — Grupo F
- 17h: Alemanha x Costa do Marfim — Grupo E
- 21h: Equador x Curaçao — Grupo E
- 1h: Tunísia x Japão — Grupo F
*A partida ocorre no início da madrugada de domingo (21)