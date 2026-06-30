Veja os resultados de ontem (29/6) na Copa do Mundo e os classificados para as oitavas de final

Virada, pênaltis e emoção: o 19º dia de Copa do Mundo entregou tudo que um bom mata-mata tem a oferecer. Nesta segunda-feira (29), Brasil, Paraguai e Marrocos garantiram a vaga nas oitavas de final da competição.
A Seleção teve um virada épica contra o Japão e venceu por 2 a 1. Sano abriu o placar. Casimiro se redimiu de um primeiro tempo ruim, logo na volta do intervalo, igualando o placar. Quando a partida se encaminhava para a prorrogação, Bruno Guimarães achou Martinelli na pequena área pronto para empurrar no fundo das redes.
Alemanha e Paraguai inauguraram a disputa de pênaltis na Copa do Mundo 2026. Enciso deixou os paraguaios à frente no placar na reta final do primeiro tempo. Havertz deixou o tudo igual na segunda etapa e o 1 a 1 permaneceu até o fim da prorrogação. Nos pênaltis, o goleiro Gill brilhou e o Paraguai levou a melhor por 4 a 3.
História semelhante ocorreu horas mais tarde, no confronto entre Holanda e Marrocos. Gakpo abriu o placar e ia levando a Holanda às oitavas de final, até que Diop fez o 1 a 1 nos acréscimos finais. Prorrogação e placar inalterado. Em um show de pênaltis mal batidos, os marroquinos ficaram com a vaga.
O Marrocos enfrenta o Canadá na próxima fase. Os jogos desta terça-feira (30) vão definir os adversários de Brasil e Paraguai.
Resultados dos jogos de segunda-feira (29)
- Brasil 2x1 Japão
- Alemanha (3) 1x1 (4) Paraguai
- Holanda (2) 1x1 (3) Marrocos
Jogos desta terça-feira (30)
- 14h: Costa do Marfim x Noruega (vencedor pega o Brasil)
- 18h: França x Suécia (vencedor pega o Paraguai)
- 22h: México x Equador
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