Veja os resultados de ontem (27/6) e quem avança de fase na Copa do Mundo

Depois de 72 jogos, a fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim. A terceira rodada foi encerrada entre o sábado (27) e a madrugada deste domingo (28), com as partidas dos grupos J, K e L.
Assim, estão definidos os 32 classificados à segunda fase e os 16 primeiros eliminados. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.
A RD Congo conquistou uma classificação histórica ao vencer o Uzbequistão por 3 a 1 e ser o melhor terceiro colocado. Também pelo Grupo K, Colômbia e Portugal empataram em 0 a 0, confirmando a liderança dos sul-americanos e deixando a equipe de Cristiano Ronaldo em segundo.
Pelo Grupo L, a Inglaterra venceu o já eliminado Panamá por 2 a 0 e confirmou o primeiro lugar. A Croácia venceu Gana por 2 a 1 e tomou o segundo lugar da chave, deixando os ganeses com a classificação entre os melhores terceiros.
O Grupo J disputou os últimos jogos da primeira fase. Com o primeiro lugar garantido, a Argentina venceu a já eliminada Argélia por 3 a 1, com mais um gol de Messi.
No outro jogo da chave, Áustria e Argélia disputaram o segundo lugar até o minuto final. O empate em 3 a 3 deixou as duas seleções com quatro pontos na tabela, com vantagem para os austríacos pelo saldo de gols. Os argelinos garantiram a vaga entre os melhores terceiros.
Resultados dos jogos de sábado (27)
- Jordânia 1x3 Argentina — Grupo J
- Argélia 3x3 Áustria — Grupo J
- RD Congo 3x1 Uzbequistão — Grupo K
- Colômbia 0x0 Portugal — Grupo K
- Croácia 2x1 Gana — Grupo L
- Panamá 0x2 Inglaterra — Grupo L
Jogos deste domingo (28)
16 avos de final
- 16h: África do Sul x Canadá
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