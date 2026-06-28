Copa do Mundo

Fim da fase de grupos
Notícia

Veja os resultados de ontem (27/6) e quem avança de fase na Copa do Mundo

Com o encerramento da terceira rodada, estão definidos os 32 classificados à segunda fase e os 16 primeiros eliminados do Mundial

Zero Hora

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