Veja os resultados de ontem (27/6) e quem avança de fase na Copa do Mundo

Grupo da Argentina fechou a primeira fase do torneio. PAUL ELLIS / AFP

Depois de 72 jogos, a fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim. A terceira rodada foi encerrada entre o sábado (27) e a madrugada deste domingo (28), com as partidas dos grupos J, K e L.

Assim, estão definidos os 32 classificados à segunda fase e os 16 primeiros eliminados. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.

A RD Congo conquistou uma classificação histórica ao vencer o Uzbequistão por 3 a 1 e ser o melhor terceiro colocado. Também pelo Grupo K, Colômbia e Portugal empataram em 0 a 0, confirmando a liderança dos sul-americanos e deixando a equipe de Cristiano Ronaldo em segundo.

Pelo Grupo L, a Inglaterra venceu o já eliminado Panamá por 2 a 0 e confirmou o primeiro lugar. A Croácia venceu Gana por 2 a 1 e tomou o segundo lugar da chave, deixando os ganeses com a classificação entre os melhores terceiros.

O Grupo J disputou os últimos jogos da primeira fase. Com o primeiro lugar garantido, a Argentina venceu a já eliminada Argélia por 3 a 1, com mais um gol de Messi.

No outro jogo da chave, Áustria e Argélia disputaram o segundo lugar até o minuto final. O empate em 3 a 3 deixou as duas seleções com quatro pontos na tabela, com vantagem para os austríacos pelo saldo de gols. Os argelinos garantiram a vaga entre os melhores terceiros.

Resultados dos jogos de sábado (27)

Jordânia 1x3 Argentina — Grupo J

— Grupo J Argélia 3x3 Áustria — Grupo J

RD Congo 3x1 Uzbequistão — Grupo K

3x1 Uzbequistão — Grupo K Colômbia 0x0 Portugal — Grupo K

Croácia 2x1 Gana — Grupo L

2x1 Gana — Grupo L Panamá 0x2 Inglaterra — Grupo L

Jogos deste domingo (28)

16 avos de final

16h: África do Sul x Canadá