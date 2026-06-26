Veja os resultados de ontem (25/6) e quem avança de fase na Copa do Mundo

Japão ficou em segundo no Grupo F e vai enfrentar o Brasil na próxima fase. JULIO CESAR AGUILAR / AFP

A quinta-feira (25) marcou a disputa da terceira rodada dos grupos D, E e F da Copa do Mundo. Com os resultados, mais seleções garantiram vaga na próxima fase da competição.

Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.

No Grupo E, o Equador surpreendeu e bateu a Alemanha, de virada, por 2 a 1. Os europeus já estavam classificados como líderes da chave, mas a vitória garantiu ao Equador um lugar entre os melhores terceiros. No outro jogo da chave, a Costa do Marfim venceu Curaçau por 2 a 0 e confirmou o segundo lugar.

Do Grupo F saiu o adversário do Brasil na próxima fase. Com a vitória da Holanda sobre a Tunísia, por 3 a 1, e o empate em 1 a 1 entre Japão e Suécia, os japoneses ficaram com a segunda colocação da chave, posição que cruza com a Seleção no chaveamento. A Holanda acabou como líder e, a Suécia, como um dos melhores terceiros.

Pelo Grupo D, a já eliminada Turquia venceu os Estados Unidos, classificados na primeira colocação, por 3 a 2. Em jogo que valia o segundo lugar da chave, Austrália e Paraguai ficaram no empate sem gols. Empatados em quatro pontos, a seleção australiana ficou com a vice-liderança devido ao saldo de gols, enquanto os paraguaios têm chance de estar entre os melhores terceiros.

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Turquia, Curaçao e Tunísia, que foram lanternas de seus grupos, estão eliminadas.

Resultados dos jogos de quinta-feira (25)

Equador 2x1 Alemanha — Grupo E

2x1 Alemanha — Grupo E Curaçau 0x2 Costa do Marfim — Grupo E

— Grupo E Tunísia 1x3 Holanda — Grupo F

— Grupo F Japão 1x1 Suécia — Grupo F

Turquia 3x2 Estados Unidos — Grupo D

Paraguai 0x0 Austrália — Grupo D

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Jogos desta sexta-feira (26)

Grupo I (16h)

Senegal x Iraque

Noruega x França

Grupo H (21h)

Cabo Verde x Arábia Saudita

Uruguai x Espanha

Grupo G (0h de sábado)

Egito x Irã

Nova Zelândia x Bélgica