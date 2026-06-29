Veja o resultado de ontem (28/6) válido pela segunda fase da Copa do Mundo

As emoções já apareceram durante a fase de grupos da Copa do Mundo. No entanto, elas se intensificam com o início das 16 avos de final. O cenário é simples: perdeu, volta para casa. E foi este sentimento que Canadá e África do Sul tiveram ao inaugurar a segunda fase da Copa do Mundo neste domingo (28).
A seleção canadense venceu os africanos por 1 a 0 e concretizaram o avanço para as oitavas de final do Mundial. Agora, o mandante da Copa — junto com México e Estados Unidos — aguarda a definição do confronto entre Holanda e Marrocos para conhecer o seu adversário na próxima fase.
Dentro de campo, o duelo entre Canadá e África do Sul teria um resultado inédito indiferente de quem avançasse. Isto porque nenhuma das seleções havia chegado em uma fase de oitavas de final de Copa do Mundo.
Este foi o peso do gol decisivo do canadense Stephen Eustáquio. No apagar das luzes, o meio-campista cessou a crença africana de levar o jogo para a prorrogação. O jogador balançou as redes aos 47 minutos do segundo tempo e colocou o Canadá como a primeira seleção confirmada nas oitavas de final.
Nesta segunda-feira (29), mais três duelos válidos pelas 16 avos de final. Às 14h, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão, em Houston. Mais tarde, às 17h30min, é a vez da Alemanha disputar o avanço com o Paraguai, em Boston.
E para fechar os classificados do dia, a Holanda e Marrocos disputam a permanência no Mundial, às 22h, em Monterrey, no México.
Resultado do jogo de domingo (28):
- África do Sul 0x1 Canadá - 16 avos de final
Jogos desta segunda-feira (29):
16 avos de final
- 14h: Brasil x Japão
- 17h30min: Alemanha x Paraguai
- 22h: Holanda x Marrocos
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