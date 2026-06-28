Veja o chaveamento da Copa do Mundo, como ficaram as favoritas e as possibilidades para o Brasil

Agora não tem mais volta. Após 72 jogos e 215 gols marcados, a primeira fase da maior Copa do Mundo de todos os tempos chegou ao fim. A partir deste domingo (28), um novo Mundial dentro do mesmo Mundial começa para 32 seleções restantes.

No mata-mata, algumas equipes favoritas, tradicionais e surpreendentes buscam avançar na segunda fase do torneio mirando o dia 19 de julho, em Nova Jersey.

No chaveamento, de um lado a tetracampeã e tradicional Alemanha de Neuer. Junto com ela, a grande favorita França de Mbappé, que também divide o espaço da tabela com a candidata ao título Espanha de Yamal.

Do outro, o pentacampeão e sempre temido Brasil de Vini Jr., que divide o mesmo lado com a atual campeã Argentina de Messi e a sempre ameaçadora Inglaterra de Kane.

Zero Hora traz uma análise do chaveamento, como ficaram as favoritas e as possibilidades para a Seleção Brasileira em busca do Hexa.

Lado A, de Alemanha

Abrindo o lado esquerdo do chaveamento, a seleção alemã, que começou a Copa empolgando com um novo 7 a 1 no Grupo E, encarando o Paraguai, que abriu o Mundial sendo goleado, mas acabou se recuperando e buscando a terceira colocação do Grupo D.

Quem passar deste embate encara nada mais, nada menos que França ou Suécia. Caso dê a lógica, tudo indica que os amantes deste esporte fascinante chamado futebol presenciarão alemães e franceses já nas oitavas de final.

Seguindo o "Lado A", África do Sul e Canadá abrem já neste domingo (28) o mata-mata do torneio com um jogo um tanto quanto improvável. Quem passar encarará osso duro de roer na fase seguinte: Holanda ou Marrocos. Ou seja, a eterna vice-campeã contra a melhor seleção africana de todos os tempos em Mundiais.

Portugal, apontada como uma das fortes seleções neste Mundial, mas que ainda não empolgou ninguém, encara a carrasca do Brasil na 16 avos de final. A Croácia, também atual terceira colocada em 2022, que encerrar com chave de ouro a carreira vitoriosa de Luka Modric.

Já a sempre temida Espanha aparece para enfrentar a Áustria. Caso a Roja confirme o favoritismo e avance, encara portugueses ou croatas nas oitavas.

Completam ainda o chaveamento esquerdo Estados Unidos x Bósnia e Bélgica x Senegal.

Lado B, de Brasil

Já no lado direito do chaveamento, a Seleção Brasileira encara o Japão pela segunda vez em Copas já nesta segunda-feira (29), às 14h, em Houston. Caso avance, os comandados de Carlo Ancelotti terão pela frente Noruega ou Costa do Marfim já numa eventual oitavas de final.

Se o Brasil avançar em ambas as fases, pode se deparar novamente com a Inglaterra em uma Copa do Mundo. Os ingleses, que são bons ventos para os brasileiros nas conquistas de 1958, 1962, 1970 e 2002, encaram a República Democrática do Congo na segunda fase. Se confirmarem o favoritismo, travam duelo com México ou Equador.

Mais abaixo, no lado pentacampeão do chaveamento, tudo leva a crer que a tricampeã Argentina, se tudo ocorrer de forma prevista, chega ao mínimo nas quartas de final. Isso porque no lado hermano aparecem seleções como a estreante Cabo Verde (próxima adversária) e Austrália e Egito, que devem ser os adversários dos argentinos nas oitavas.

Completando o fácil caminho para os atuais campeões, aparecem Suíça x Argélia e Colômbia x Gana. Daí sairá o adversário do time de Messi e companhia nas quartas de final.

Maior clássico do mundo na semi?

Brasil e Argentina, caso forem avançando, poderão se enfrentar somente nas semifinais do torneio, marcada para o dia 15 de julho (quarta), em Atlanta, às 16h.

Caso o Brasil estiver firme em busca da sexta estrela e avance em todos os confrontos em seu lado, poderá pegar na final a França, sua maior adversária em Copas. Isso se Alemanha, Espanha, Portugal ou até mesmo a anfitriã Estados Unidos não quererem surgir na grande final, marcada para o dia 19 de julho, domingo, às 16h, em Nova Jersey.