Veja jogadores que foram cortados na última semana antes da Copa do Mundo

Wesley sentiu a lesão no amistoso contra o Egito. KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nome na lista de convocados, apresentação com o país, primeiros treinos e, então, uma lesão que o tira da Copa do Mundo. Na semana que antecede as estreias no Mundial, alguns jogadores foram cortados de suas respectivas seleções em virtude de problemas físicos.

A mais marcante atingiu a Seleção Brasileira. Wesley foi cortado da Copa após uma lesão na coxa esquerda durante amistoso contra o Egito no último sábado (6). O lateral-direito da Roma era um dos titulares de Carlo Ancelotti, que com a baixa, chamou o meia Éderson, da Atalanta.

Atual campeã mundial, a Argentina também precisou cortar um atleta às vésperas do começo da Copa. O zagueiro Leonardo Balerdi foi cortado da convocação após sofrer uma lesão muscular na perna direita.

Lionel Scaloni, comandante da equipe, ainda não definiu quem será o substituto do defensor do Olympique de Marseille, da França. Giay, do Palmeiras, é um dos nomes cotados.

Os dias preparatórios lesionaram também uma das promessas alemãs para o Mundial. Karl Lennart se machucou em um treino no Soldier Field Stadium, em Chicago, antes do amistoso contra os Estados Unidos. O técnico Julian Nagelsmann anunciou a convocação do atacante Assan Ouédraogo.

Já o Iraque perdeu um jogador na preparação. O lateral Ahmed Yahya se lesionou durante o empate por 1 a 1 com a Espanha, em amistoso realizado na quinta-feira passada, em La Coruña. Ele foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior. O lateral-esquerdo Ahmed Maknzi, do Al-Najaf, do Iraque, foi chamado para a vaga.