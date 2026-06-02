Veja como foi o embarque da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já está rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (1°), a delegação se despediu do Brasil e embarcou para Nova Jersey. Em 13 de junho, a equipe treinada por Carlo Ancelotti estreia no Mundial contra Marrocos, no Metlife Stadium, em East Rutherford. Depois, enfrentará Haiti e Escócia, ainda na primeira fase.

Após a vitória sobre o Panamá, na partida de despedida para o público brasileiro, os jogadores tiveram algumas horas de folga nesta segunda. No fim da tarde, o grupo se apresentou em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pouco antes das 18h, teve início o deslocamento até a sede da CBF.

Ao chegar ao local, a delegação deu início às etapas tradicionais que costumam anteceder as viagens para as Copas do Mundo. Primeiro, todos passaram pelo museu da CBF e puderam ver de perto as cinco taças conquistadas pelo Brasil. Depois, foram realizadas fotos oficiais do grupo, além de um jantar com todos os presentes.

Pouco antes das 21h, a delegação chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. No trajeto, torcedores apoiaram a Seleção com gritos e festejos. Durante os trajetos, nos momentos de parada, alguns jogadores foram tirar fotos com o público. Nessas ocasiões, Neymar foi o mais ovacionado.

Vale destacar que a delegação não estava completa, já que os atletas que disputaram a final da Champions League irão encontrar o grupo já nos Estados Unidos. São eles: os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, e o atacante Gabriel Martinelli.

Às 23h2min, a aeronave responsável por levar a Seleção Brasileira decolou. A previsão de chegada é de 7h desta terça-feira (2), em Nova Jersey, ou seja, 8h (de Brasília).

Confira a programação da Seleção Brasileira

Entre terça (2) e sexta-feira (5): treinos no CT do NY Red Bulls

treinos no CT do NY Red Bulls Sábado (6): amistoso contra Egito em Cleveland

amistoso contra Egito em Cleveland Entre 7 e 12 de junho: treinos no CT do NY Red Bulls

treinos no CT do NY Red Bulls 13 de junho: Brasil x Marrocos — Nova Jersey

Brasil x Marrocos — Nova Jersey Entre 14 e 18 de junho: treinos no CT do NY Red Bulls

treinos no CT do NY Red Bulls 19 de junho: Brasil x Haiti — Filadélfia

Brasil x Haiti — Filadélfia Entre 20 e 23 de junho: treinos no CT do NY Red Bulls

treinos no CT do NY Red Bulls 24 de junho: Brasil x Escócia — Miami