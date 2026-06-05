Veja a opinião de Ancelotti sobre quem é o favorito para vencer a Copa do Mundo

Treinador da Seleção manifestou sua opinião sobre favoritismo. Rafael Ribeiro / CBF

Antes da Copa do Mundo começar é comum elencar os principais favoritos ao título, seja por momento, por história ou simplesmente por torcida. No caso de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, o que vai decidir o campeão do Mundial de 2026 são os problemas de cada equipe.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), no CT do New York Red Bulls, o italiano foi questionado sobre a seleção que ele considera favorita para vencer o torneio.

— Eu, honestamente, no dia de hoje não vejo uma equipe favorita — afirmou.

— Não há uma favorita, porque há muitas equipes que podem competir para ganhar a Copa do Mundo, mas não há uma seleção que se destaca neste momento. Cada equipe tem suas debilidades. E vai ganhar a equipe que for capaz de esconder as debilidades — explicou Ancelotti.

Para o treinador, a Seleção Brasileira está entre uma das que pode vencer o título. A trajetória do Brasil começa no dia 13 de junho contra o Marrocos.

Antes disso, no entanto, Ancelotti e seus comandados terão um último teste. Neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), a Seleção enfrenta o Egito, em Cleveland.